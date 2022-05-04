Şırnak'ta arazide iki çobanın cesedi bulundu - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar, hayvanları otlattıkları yerin ilerisinde silahla vurulmuş 2 çobanın cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, İdil ilçesine bağlı merkez Yeni Mahallede ikamet eden ve çobanlık yapan Hüseyin Öner ve Ömer Kaya hayvanlarını otlatmak için çıktıkları evden aileleri tarafından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerinde katıldığı aramalarda Öner ve Kaya'nın cesetleri mağaralar bölgesinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahla vurulmuş halde bulundu.

2 çobanın cesedi ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. - ŞIRNAK