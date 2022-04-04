Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

04.04.2022 14:37
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi, 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
YORUMLAR
500
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Düzce'de okul servisinde taciz iddiası: Eliyle şalımı çekip taciz etti, bağıramadım
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
14:18 Para pul meselesi bunu bile yaptırdı! Oğlunun üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı kadın diğer oğlu tarafından kurtarıldı!
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
14:03 Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL
13:55 Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek
13:53 Yeni dizi ''Hakim'' bu akşam ilk defa izleyici karşısına çıkıyor! İşte konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 14:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement