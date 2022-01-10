Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarına 82 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 3- 9 Ocak 2022 tarihleri arasında kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 69'u kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 82 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 63 mermi, 5 bong, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin, 15 bin 898 adet emtia, 7 bin 900 paket kaçak sigara, 112 kutu ve 171 bin 820 tıbbi ilaç, 5 bin tıbbı ilaçlara ait bandrol, 716 cep telefonu, 38 güneş gözlüğü, 32 parfüm, 25 kilo çay, 14 akıllı saat, 16 elektronik malzeme, 2 bin 800 makaron ve 503 sikke ele geçirildi.Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin jandarma ve polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.