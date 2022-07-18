Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

18.07.2022 11:04
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 20 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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