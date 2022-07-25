Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

25.07.2022 19:23
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 paket sigara, 88 şişe alkol, 6 cep telefonu ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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