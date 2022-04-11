Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

11.04.2022 14:51
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı
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Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı - Son Dakika
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