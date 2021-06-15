Şırnak'ta "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirmesi Projesi" toplantısı yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Kampüsü Senato Salonu'nda yapılan toplantıda, projenin büyüklüğünün 160 bin avro olduğunu ve 15 aylık bir uygulama süresini kapsadığını söyledi.

Şırnak'ta 82 milyon metreküp kömür rezervi olduğunu aktaran Pehlivan, maden gibi riskli olan bir iş kolunda iş güvenliği ve emniyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Kömür rezervinin büyük çoğunluğunun Cudi Dağı'nda olduğunu ifade eden Pehlivan, oluşan güvenlik konsepti ile yıllarca terör nedeniyle değerlendirilemeyen rezervlerin de değerlendirileceğini kaydetti.

Resmi olarak 21 ruhsatlı işletme olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu işletme sahipleri öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ziyadesiyle önemsemesi gerekiyor. Türkiye genelinde maden iş kolunda 8 bin 394 iş kazası yaşanmış, maalesef 333 kişi hayatını kaybetmiş, bu da iş güvenliğinin ne derece hayati önem taşıdığını gösteriyor. Önce çalışanımızın sağlığı ve güvenliği ondan sonra ekonomik alanda atılacak adımlar ve madenciliğin işletilmesi geliyor. Burada asfaltit kömürümüz kalori değeri çok yüksek olduğu için özellikle termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılıyor."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da projedeki amaçlarının Şırnak ve çevresindeki asfaltit ocaklarında çalışan madencilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, TSO Başkanı Osman Geliş'in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da online sunum yaptı.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, DİKA yetkilileri ve kömür işletmecileri de katıldı.