Şırnak'ta, 'Aşı ikna timi' telefonda ikna olmayanların evlerine gidiyor - Son Dakika

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en az vakanın olduğu Şırnak'ta, 'Aşı ikna timi' sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gittiklerini belirterek, "Bazıları oruçlu olduğundan dolayı aşı olmak istemiyor. Biz de iftardan sonra gelip, bu kişiyle görüşüp aşı olması için ikna ediyoruz" dedi.

Koronavirüs risk haritasında nüfusa oranla en az vakanın olduğu 530 bin nüfuslu Şırnak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 'Aşı ikna timi' sahada ve masada aşıya karşı endişe yaşayanların tedirginliğini gideriyor. Ekipler, aşı olmak istemeyenleri belirleyip telefonla irtibata geçiyor. Ekipler, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gidiyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesinde sahaya inen 'aşı ikna timi' yaptıkları çalışmayla burada aşı olması gereken grubun yüzde 85'ine ulaşarak, aşı olmalarını sağladı.Aşıya karşı olanları ikna etmek için birçok kez görüşme yaptıklarını söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tevfik Bayram , "Öncelikle aile hekimlerimiz, çağrı merkezimizden aşı sırası gelen vatandaşlarımızı arıyoruz. Onları ikna etmeye çalışıp, randevu almalarını sağlıyoruz. Eğer randevu alamıyorlarsa bu konuda yardımcı oluyoruz. İkna olmayan kişileri biz birkaç defa arıyoruz. Telefonla ikna olmadıkları zaman evlerine gidiyoruz. Gündüz gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruç olduğunda dolayı gündüz aşı olmak istemiyor. Bu tür durumlarda bizler geceleri de bu kişileri ziyaret edip aşı olmalarını sağlıyoruz" dedi.'ORUÇ NEDENİYLE AŞI OLMAYANLARI İFTARDAN SONRA ZİYARET EDİYORLAR'Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan da, "Aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimizden, aile sağlığı merkezlerimizden, toplum sağlığı merkezimizden öncelikle arıyoruz. Baktık ki bu vatandaşlarımız gerçekten aşı olmak istemiyor. O zaman biz ekipçe vatandaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruçtan dolayı aşı olmak istemiyor. Bundan dolayı biz ekiplerimizle birlikte iftardan sonra da aşılamaya geliyoruz" diye konuştu.

Şırnak Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreteri Abdullah Gülen de koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, "Aşının faydalarını gördük. 60 yaş üstü aşı olan vatandaşlar da bu hastalığa çok nadiren yakalanıyor. Hastalığa yakalananlar da hafif şekilde atlatıyor. Şu anda dünyada aşıyı bekleyen milyonlarca insan var. Devletimizin kendi imkanları ile aşıyı tedarik ettiğini, şehrimize, kapılarına kadar doktor, hemşire ile kapılarına kadar getiriyor" dedi.