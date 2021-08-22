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ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ

22.08.2021 12:00

ŞIRNAK'ın aşılama oranının yüzde 67,8'le turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmesinin ardından 'mavi il' seferberliği başlatıldı.

ŞIRNAK'ın aşılama oranının yüzde 67,8'le turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmesinin ardından 'mavi il' seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda esnafı aşı olmaları konusunda ikna turuna çıkan Vali Ali Hamza Pehlivan, "1 saat içerisinde 50'nin üstünde dükkan ziyaret ettik. 70 vatandaşımızın da aşısını birlikte gerçekleştirmiş olduk. Geçtiğimiz hafta yüzde 65'in üzerini yakalayarak turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtik. Şimdi ise aşı oranımız yaklaşık yüzde 70 oldu. Tabi mavi kategoriye geçebilmesi için en az yüzde 75 olması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama oranı yüzde 67,8 ile turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Şırnak'ta mavi kategoriye geçilmesi için aşı seferberliği başlatıldı. 200'den fazla mobil ekip ve 30'dan fazla aşılama noktası ile aşılama çalışmalarının yürütüldüğü Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Saha Koordinatörü Uzm.Dr. Onur Mahmutoğlu ve sağlık çalışanları ile aşı denetimi gerçekleştirdi. Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde gerçekleşen denetimde kapı kapı dolaşan Vali Pehlivan ve beraberindekiler hiç aşı olmamış veya aşı sırası gelip de zamanı geçen vatandaşları aşı olmaya ikna etti.

'BİR SAATTE 70 VATANDAŞIMIZIN AŞISINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bir saat içinde 70 vatandaşın aşılanmasını sağladıklarını belirten Vali Pehlivan, "Ziyaretlerimiz sırasında esnaflarımızı aşılama konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Bunun neticesinde de 1 saat içerisinde 50'nin üstünde dükkan ziyaret ettik. 70 vatandaşımızın da aşısını birlikte gerçekleştirmiş olduk. Amacımız aşılama konusunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati öneme haiz olduğunu hatırlatmak. Sağ olsunlar vatandaşlarımız aşılarını da yaptırdılar. Koronavirüs ile mücadele konusu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Ne mutlu ki aşı var. Aşının bulunması ve ülkemizde de tedarik edilip bütün illere hızlı bir şekilde ulaştırılması ile birlikte hummalı bir çalışma başladı. Biz de Şırnak olarak geçtiğimiz hafta yüzde 65'in üzerini yakalayarak turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtik" dedi.

'MAVİ ŞEHİR OLACAĞIZ'

Şimdi aşı oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Tabi mavi kategoriye geçebilmesi için en az yüzde 75 olması gerekiyor. Arkadaşlarımız sürekli sahada. Mobil ekiplerimiz, aşılama noktalarımız var. Gece 12'lere kadar ekiplerimiz aşılama yapıyorlar. Vatandaşlarımızın evlerine, mahallelerine, köylerine, mezralarına kadar bulundukları yerlere ekipler gidiyor. Orada aşılarını yapıyorlar. Sağlık birimlerimizde de yine aşılamalar devam ediyor. Bu şekilde devam edersek kısa süre içerisinde düşük riskli iller yani mavi şehir kategorisine hep birlikte ulaşmış olacağız. Dükkanların tekrar kapanmaması için aşıların yapılması gerekiyor. Bunu karşılıklı konuştuk. Şırnak'ta 200 mobil ekip ve 30 aşılama noktası var. 400 sağlık çalışanımız var. Trafik yol kontrol noktalarında da aşılama noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımızın imkanları, zamanları varsa sağlık birimlerine, hastanelere, aile hekimlerine giderek aşılarını yaptırabiliyor" diye konuştu.

ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ
ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ

Ali Hamza Pehlivan, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Şırnak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA AŞILAMADA 'MAVİ' SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


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