Şırnak'ta Aşırı Yüklenmeden Dolayı Elektrik Trafosu Yandı
1 saat önce
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Beytüşşebap Kaymakamlığı’nın karşısında bulunan Kesici Ölçü Kabini, aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan bir arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Arıza nedeniyle trafonun enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, onarım için çalışma […]The post Şırnak’ta aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu yandı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.
Beytüşşebap Kaymakamlığı'nın karşısında bulunan Kesici Ölçü Kabini, aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan bir arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Dicle
Elektrik ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Arıza nedeniyle trafonun enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, onarım için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, arızanın kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:35
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