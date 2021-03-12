Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye - Son Dakika

Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye

12.03.2021 11:42

Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan kurum amirleri, köy okulu ziyaretinde öğrencilerle beraber resimler yapıp şarkılar söyledi.

Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan kurum amirleri, köy okulu ziyaretinde öğrencilerle beraber resimler yapıp şarkılar söyledi. Yüzlerce öğrenciye bot ve mont dağıtılan etkinlikte yarbay, asker olmak isteyen öğrenciye şapkasını hediye etti.

Beytüşşebap Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat, hakimler ve savcılar ile kamu kurum müdürleri ilçeye bağlı Çığlıca Köyü İlk-Ortaokulunda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle aynı sıralarda resimler yapıp sohbet eden kurum amirleri, Antalya ve Konya illerinden gönderilen bot ve montları çocuklara dağıttı.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Çığlıca köyünde öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Uğuz, "Öğrencilerimizle beraber güzel bir vakit geçirdik. Çeşitli hediyeler getirdik. Çok mutlu olduk. Sürekli öğrencilerimizin yanındayız. Okulun eksiklerini gidermeye çalışacağız. inşallah nasip olursa tüm okullarımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise Kaymakam Hasan Uğuz'un öncülüğünde bugün kurum amirleriyle birlikte köy okullarını ziyaret edip okulların eksiklerini gidermek ve öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini söyledi. Başkan Aşan, "Aynı zamanda kaymakamlığımız ve Antalyalı yardımsever Yusuf Kelleli ve arkadaşlarının gönderdiği bot ve montları öğrencilere dağıttık. Öğrencilerimizle beraber resim yapıp onlarla bugün güzel bir vakit geçirdik. Bu çalışmada eğemi geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrenciler aldıkları hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek kaymakama ve yardım gönderenlere teşekkür etti.

Asker olmak isteyen öğrenciye yarbay şapkasını hediye etti

Beytüşşebap ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlıca İlköğretim Okulundaki öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Uğuz, bir öğrenciye büyüyünce ne olmak istediğini sordu. İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, asker olmak istediğini söyleyen öğrenciye şapkasını hediye edihp birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye
Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye
Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye
Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta, asker olmak isteyen öğrenciye yarbaydan anlamlı hediye - Son Dakika


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