Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit 20 Yaralı

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit 20 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit 20 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Ayaz Müldür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

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