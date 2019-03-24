Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit 20 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



(Ayaz Müldür/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var

'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı

İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek