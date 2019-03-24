Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi
16 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.
Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre
'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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