Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:40 Kaynak: AA

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