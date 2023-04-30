Şırnak'ta askeri personeli taşıyan araç kaza yaptı! 2 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta askeri personeli taşıyan araç kaza yaptı! 2 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı

30.04.2023 13:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı

Sabah saatlerinde Şırnak- Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkinde meydana gelen kazada askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.

VALİ BİLGİN İNCELEMELERDE BULUNDU

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Şırnak'ta trafik kazası! 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Son Dakika: Şırnak'ta trafik kazası! 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

"ŞEHİTLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Tragger, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri personeli taşıyan araç kaza yaptı! 2 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı - Son Dakika
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