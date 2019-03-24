Şırnak'ta Askerleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı
29 dakika önce
ŞIRNAK'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.
ŞIRNAK'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Cizre- Şırnak
karayolu Botaş
mevkiinde meydana geldi. Silopi
ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı
'na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:10 Kaynak: DHA
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