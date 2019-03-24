Şırnak'ta Askerleri Taşıyan Midibüs Devrildi 1 Şehit, 20 Yaralı
1 saat önce
Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi 1 şehit, 20 yaralı(Tür: Yurt)
Şırnak
'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi 1 şehit, 20 yaralı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:02 Kaynak: DHA
Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
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