Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Askerleri Taşıyan Midibüs Devrildi 1 Şehit, 20 Yaralı

Şırnak'ta Askerleri Taşıyan Midibüs Devrildi 1 Şehit, 20 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi 1 şehit, 20 yaralı(Tür: Yurt)

Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi 1 şehit, 20 yaralı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

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