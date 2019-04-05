Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Askom Toplantısı

Şırnak'ta Askom Toplantısı

1 saat önce

Şırnak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Şırnak'ta Askom Toplantısı, System.String[]
Şırnak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, amaçlarının vatandaşa ülke genelinde en iyi sağlık hizmetini en kısa sürede vermek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en iyi acil yardım sistemlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Korkut, 2004 yılından itibaren 112 Acil Sağlık ekiplerinin çehresinin değişmeye başladığını belirtti.

Korkut, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde 4 uçak, 17 helikopter, 5 binin üzerinde ambulans, 30 binin üzerinde sağlık personeli ile dünyanın en iyi acil yardım sistemlerinin birinde çalışıyoruz. Hem ambulanslarımız, helikopterlerimiz hem çalışan personellerimiz birçok açıdan baktığınızda dünya standartlarındadır."

Toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzman Dr. Eray Çınar, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, ilçe hastanelerin başhekim ve müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:49 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Korkut, Şırnak, Güncel
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