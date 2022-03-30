Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı

30.03.2022 13:00

Şırnak'ta 5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ta 5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, bir otelde düzenlenen toplantıda, koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, hastaneler arası sevk ve koordinasyonun kaliteli ve verimli sunulmasının temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Özdemir, "Bu kapsamda acil sağlık hizmetlerindeki verimlilik, sağlık tesisleri ve iller arasındaki hasta sevklerinin koordinasyonu ve yaşanan aksaklıkların çözüm önerileri gibi konuların görüşüleceği toplantımız hayırlı olsun." dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise, koronavirüs sürecinde sağlık personellerin yorulduğunu ve yıprandığını dile getirdi.

Tüm arkadaşların büyük bir emek sarf ettiğini anlatan Tekin, "İnşallah bu yaza çok daha olumlu bir hava ile gireceğiz. Artık normal mevsimsel grip gibi inşallah bundan sonraki süreci atlatacağız. Hem vatandaşa daha sağlıklı bir hizmeti sunmak hem de sağlık hizmetimizin kalitesini artırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler masaya yatırıldığı toplantıya, Mardin, Batman, Siirt İl Sağlık Müdürleri, acil sağlık hizmeti veren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı.

Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı
Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı
Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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