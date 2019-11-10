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Şırnak'ta Atatürk törenle anıldı

7 saat önce

Şırnak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Şırnak'ta Atatürk törenle anıldı, System.String[]

Şırnak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Şırnak Valiliği Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, ardından Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Atatürk'ün hayatının anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler şiirler okudu. Öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ardından yapılan ödül töreni ile program sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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