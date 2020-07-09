Şırnak'ta atık malzemeden 'Gençlik dönüşüm bahçesi' oluşturuldu - Son Dakika

Şırnak'ta atık malzemeden 'Gençlik dönüşüm bahçesi' oluşturuldu

Şırnak'ta atık malzemeden 'Gençlik dönüşüm bahçesi' oluşturuldu.

Şırnak'ta atık malzemeden 'Gençlik dönüşüm bahçesi' oluşturuldu.

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Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki gönüllü 10 eğitmenin görev aldığı projede, 3 haftada kurum bahçesinde atıklar kullanılarak arasında saksı, çit, kuş yemliği ve çöp kovası gibi malzemeler üretildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik yaptığı açıklamada, gönüllü eğitimlerin örnek çalışmayla geri dönüşüm bahçesi kurduğunu söyledi.

Gençlerin terör örgütünün tuzağına düşmesini engellemek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Birlik, "Şırnak sağlanan güven ortamıyla beraber huzura da kavuştu. Spor, kültür, sanat dallarında yeni çalışmalar yapılıyor. İnşallah daha güzel etkinlikler yapılacak." dedi.

Proje koordinatörü resim öğretmeni Hezer Artuç ise gençler de farklı alanlar oluşturarak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spor etkinliklerine yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bahçede oluşturulan alanda gençlerin kitap okuyabileceği mekan oluşturduğunu işaret eden Artuç, "Çevrede atık durumda olan tekerleklerimizi saksı haline getirdik." diye konuştu.

Gönüllü eğitmen Öznur Baysal ise projede olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu projede para verip hiçbir şey almıyoruz. Çöpe atılan şeyleri toplayıp, kazandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta atık malzemeden 'Gençlik dönüşüm bahçesi' oluşturuldu - Son Dakika
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