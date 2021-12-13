Üye Girişi
ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU - Son Dakika

ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU

13.12.2021 17:53

ŞIRNAK'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere yaklaşık 2 milyon TL değerinde 108 bin meyve fidanı dağıtıldı.

ŞIRNAK'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere yaklaşık 2 milyon TL değerinde 108 bin meyve fidanı dağıtıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, atıl arazilerin değerlendirilmesine yönelik projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe ile desteklediği 'Atıl Tarım Arazilerinin Rehabilitasyonu projesi' ile GAP Bölge İdaresi'nin yüzde 70 hibe ile desteklediği 'Meyveciliği Geliştirme Projesi" için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde fidan dağıtım töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Atıl Tarım Arazilerinin Rehabilitasyonu' projesinde kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması için bu arazilerde zorlu toprak ve iklim koşullarına adaptasyonu iyi ve ekonomik getirisi yüksek olan antep fıstığı bahçelerinin tesis edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında çiftçilere 50 bin antep fıstığı fidanı dağıtılacak. Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yüzde 70 hibeli ile desteklediği 'meyveciliği geliştirme projesinde ise 150 çiftçiye proje kapsamında tesis edilecek bahçelerde yaklaşık 108 bin meyve fidanı dikilecek.

VALİ PEHLİVAN: 'ATIL ARAZİLER DEĞERLENDİRİLDİ'

Proje dağıtım törenine katıllan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan çiftçilere fidan dağıttı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteklediği 2 projenin hayata geçirildiğini belirten Vali Pehlivan; 'Projelerin maliyeti yaklaşık 2 milyon TL. Birinci proje atıl arazilerin değerlendirilmesine yönelik bir proje. Bazen eğimden, bazen kuraklıktan araziler kullanılamayabiliyor. Bu tür arazilerde antep fıstığının yetiştirilmesi son derece uygun. Antep fıstığının zorlu iklimlere adaptasyonu ve ekonomik getirisi yüksek. Bugün 50 bin fıstık fidanını çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer projemiz meyveciliği geliştirme projesi. Bu projemizde de birlikte üretim modeli dediğimiz ve Şırnak'ta yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir proje. Bu kapsamda da antep fıstığı, ceviz, badem, üzüm dağıtıyoruz. Birlikte üretim modeli kapsamında 150 çiftçimizi bir araya getiriyoruz. Her iki proje kapsamında 108 bin meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Bununda maliyeti yaklaşık 2 milyon TL" dedi.

ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU
ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU
ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU
ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU

Türk Lirası, Gaziantep, Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Pendik'te kızının boğazını keserek öldüren cani baba, 16:19 Pendik'te kızının boğazını keserek öldüren cani baba, "Sürprizim var" diyerek evden almış 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı 15:23 Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

Son Dakika Haberleri
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:06 Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor         
18:01
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 18:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement