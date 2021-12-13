ŞIRNAK'TA ATIL ARAZİLER MEYVE FİDANLARIYLA BULUŞTURULDU - Son Dakika

ŞIRNAK'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere yaklaşık 2 milyon TL değerinde 108 bin meyve fidanı dağıtıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, atıl arazilerin değerlendirilmesine yönelik projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe ile desteklediği 'Atıl Tarım Arazilerinin Rehabilitasyonu projesi' ile GAP Bölge İdaresi'nin yüzde 70 hibe ile desteklediği 'Meyveciliği Geliştirme Projesi" için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde fidan dağıtım töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Atıl Tarım Arazilerinin Rehabilitasyonu' projesinde kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması için bu arazilerde zorlu toprak ve iklim koşullarına adaptasyonu iyi ve ekonomik getirisi yüksek olan antep fıstığı bahçelerinin tesis edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında çiftçilere 50 bin antep fıstığı fidanı dağıtılacak. Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yüzde 70 hibeli ile desteklediği 'meyveciliği geliştirme projesinde ise 150 çiftçiye proje kapsamında tesis edilecek bahçelerde yaklaşık 108 bin meyve fidanı dikilecek.

VALİ PEHLİVAN: 'ATIL ARAZİLER DEĞERLENDİRİLDİ'

Proje dağıtım törenine katıllan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan çiftçilere fidan dağıttı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteklediği 2 projenin hayata geçirildiğini belirten Vali Pehlivan; 'Projelerin maliyeti yaklaşık 2 milyon TL. Birinci proje atıl arazilerin değerlendirilmesine yönelik bir proje. Bazen eğimden, bazen kuraklıktan araziler kullanılamayabiliyor. Bu tür arazilerde antep fıstığının yetiştirilmesi son derece uygun. Antep fıstığının zorlu iklimlere adaptasyonu ve ekonomik getirisi yüksek. Bugün 50 bin fıstık fidanını çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer projemiz meyveciliği geliştirme projesi. Bu projemizde de birlikte üretim modeli dediğimiz ve Şırnak'ta yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir proje. Bu kapsamda da antep fıstığı, ceviz, badem, üzüm dağıtıyoruz. Birlikte üretim modeli kapsamında 150 çiftçimizi bir araya getiriyoruz. Her iki proje kapsamında 108 bin meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Bununda maliyeti yaklaşık 2 milyon TL" dedi.