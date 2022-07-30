Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

30.07.2022 21:20
Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

A.R. yönetimindeki 73 D 1038 plakalı yolcu minibüsü, Görümlü beldesinde sonucu devrildi.

Kazada, 7 kişi yaralandı.

Aynı beldede, H.L yönetimindeki 73 SG 979 plakalı minibüsle plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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