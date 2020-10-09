Batman'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Batman'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

09.10.2020 20:37
Batman'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu, System.String[]

Kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy yaptı.

Kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy yaptı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen etkinliğe katılmak için Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda toplandı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Burada bir açıklama yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Batman İl Temsilcisi Mehmet Latif Kaya, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırılarını kınadı.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgedeki barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirten Kaya, "Bizler bugünde de her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Açıklamanın ardından araçlarla şehir turu atıldı. Bayraklar eşliğinde başlayan araç konvoyuna vatandaşlar da alkış ve kornalarla destek verdi. Şehir turu Gülistan Caddesi'nde son buldu.

Ermenistan, Azerbaycan, Şırnak, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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