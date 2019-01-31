Şırnak'ta Başarılı Öğrencilere Tatil Hediyesi
1 saat önce
Şırnak'ta 200 öğrenci karne hediyesi olarak bir haftalık tatille ödüllendirdi.
Şırnak
'ta 200 öğrenci karne hediyesi olarak bir haftalık tatille ödüllendirdi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Tatar
, öğrencilerin uğurlanması için düzenlenen programda, Şırnak ve Mersin
valiliklerinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında başarılı 120 erkek ve 80 kız öğrencinin tatil için Mersin'e götürüleceğini söyledi.
Öğrenciler ise tatile çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.
Daha sonra öğrenciler bindirildikleri otobüslerle Mersin'e gittiler.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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