Şırnak'ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak
1 saat önce
Şırnak'ta Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz sağlanacak.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:10 Kaynak: AA
'ta Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz sağlanacak.
Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Açıklamada, "Ramazan Bayramında vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde bayramını geçirmek için Şırnak Belediyesi olarak 4 Haziran salı günü saat 06.00'dan, 6 Haziran
cuma günü saat 23.00'e kadar ücretsiz seyahat edebilecek." denildi.
İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun
İBB plajlarında sezon açılıyor
Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı
3 Haziran 2019'da gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, burçları nasıl etkileyecek?