Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak
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Şırnak'ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak

1 saat önce

Şırnak'ta Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Şırnak'ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak, System.String[]
Şırnak'ta Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz sağlanacak.
Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Açıklamada, "Ramazan Bayramında vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde bayramını geçirmek için Şırnak Belediyesi olarak 4 Haziran salı günü saat 06.00'dan, 6 Haziran cuma günü saat 23.00'e kadar ücretsiz seyahat edebilecek." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:10 Kaynak: AA
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