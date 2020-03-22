Şırnak'ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi - Son Dakika

Şırnak'ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.

Şırnak'ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.


Beytüşşebap ilçesinde AK Partili belediye, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyor. İlçede virüsün önlenmesi adına 112 Acil Sağlık hizmetleri için ikinci bir istasyon yeri tahsis edildi. Belediyeye ait ek hizmet binası, 112 Acil Sağlık hizmetlerine verildi.


Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek moral verdi. Başkan Aşan, "Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte dağıttık. Daha sonra tüm ilçedeki resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini, evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Tüm sağlık çalışanlarımızı, Sağlık Bakanımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Sürekli sağlıkçılarımız için alkışlar yapıyoruz, ziyaret ediyoruz. Moral motivasyonlarını yüksek tutmak için yanlarındayız. En riskli yerlerde çalışıyorlar. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İlçemizde herhangi bir vaka yok. Yurt dışından gelen aileler var, bunlar da evlerinde gözlem altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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