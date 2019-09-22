Şırnak'ta "beraber yürüyelim etkinliği"

Şırnak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlilikleri kapsamında "beraber yürüyelim etkinliği" düzenlendi.

Şırnak Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan yürüyüş, Gazi Paşa Mahallesi Ömer Kabak Meydanından Atatürk Mahallesi Sanat Sokağına kadar yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Avrupa Hareketlilik Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ve koordinasyonunda 81 ilde çeşitli yürüyüş, bisiklet turları düzenlendiğini, kentte de buna katılım sağladıklarını söyledi.

Yapılan yürüyüşün amacının spora teşvik etmek ve hareket etmeyi sağlamak olduğunu ifade eden Pehlivan, "Sporu teşvik etmemiz lazım. Hangi yaşta olursak olalım yaşımıza uygun sporları icra etmemiz lazım. Spor diğer işlere de olumlu yansıyacak.Yapacağımız diğer işlerde de performans, verimlilik, etkinlik artacaktır." dedi.

Sporun bu tür organizasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Pehlivan, kentte spor yapılacak birçok tesisin olduğunu, her yaşta vatandaşları spor yapmaya davet ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da önümüzdeki yıldan itibaren bu tür etkinlikleri daha kapsamlı hale getirmek için çeşitli yaya geçitleri ve caddelerde yürüyüş parkurları yapacaklarını söyledi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.