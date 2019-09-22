Şırnak'ta 'Beraber Yürüyelim' etkinliği

Şırnak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu, Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve öğrenciler katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı güzergahından Şırnak Valiliği önüne kadar devam etti.

Etkinlik sonunda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, her yaştan insanların kendi yaşlarına uygun spor yapması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu

Bu yürüyüşün, faaliyetin mesajı, adından da anlaşılacağız gibi sporu, hareket etmeyi teşvik etmek. Hareket ederseniz sağlık bulursunuz. Beden sağlığı içerisinde hayatınızı devam ettirirsiniz. Sporu teşvik etmemiz lazım. Bizzat yapmamız lazım. Hangi yaşta olursak olalım yaşımıza uygun sporları icra etmemiz lazım. Spor yaptıkça elbetteki beden sağlığı gelişeceği ve süreklilik arz edeceği için diğer işlere de olumlu yansıyacak. Birçok branşta kurslarımız, faaliyetlerimiz var. Tesislerimizin sayısının artması ile bu faaliyetlerimiz artıyor. Daha da artacak. Her yaştan vatandaşlarımızı spora davet ediyoruz. Kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet diyoruz. Sporun bir maksadı da budur. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Sporla tanışalım ve bunu bir yaşam tarzı haline getirelim.