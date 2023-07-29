Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı aşiret düğününde 40 koyun kesildi, 1 buçuk milyon para ve 1 kilo altın takıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı aşiret düğününde 40 koyun kesildi, 1 buçuk milyon para ve 1 kilo altın takıldı

29.07.2023 11:02

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde gerçekleşen aşiret düğününde binlerce davetli katıldı. 3 gün süren düğünde 1 ton et tüketilirken 40 koyun kesildi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.

Şırnak'ta 3 gün süren, binlerce davetlinin katıldığı aşiret düğününde 1 ton et tüketildi, 40 koyun kesildi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.

BİNLERCE DAVETLİ KATILDI

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki aşireti mensubu Fikret Öter'in oğlu Serdar ile Leyla Varol çiftinin 3 gün süren düğününe binlerce davetli katıldı. Davetliler için 1 ton et hazırlanırken, ayrıca 40 koyun kesildi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı. Ev sahiplerinden Mehmet Salih Öter, 3 gün süren düğüne binlerce insanın huzur içinde halaylar çektiğini söyledi.

"GÖNLÜMÜZCE DÜĞÜNLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Yıllardır terör yüzünden burada gönüllerince düğün yapamadıklarını belirten Öter, "Çok şükür şimdi gönlümüzce düğünlerimizi yapıyoruz. Fikret Öter'in oğlunun düğünü bu gün herkesin düğününe giden tanıdık bir sima olduğu için her yerden misafirlerimiz geldi. Köylüler 40 koyun kesti. Kendisi de 1 ton et hazırladı. Binlerce insan burada farklı aşiretlere mensup bireyler huzur içinde halaylar çekti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İşte düğünden kareler;

3 gün süren aşiret düğünü! 1 ton et tüketildi, altın gram ile değil kiloyla takıldı
3 gün süren aşiret düğünü! 1 ton et tüketildi, altın gram ile değil kiloyla takıldı
3 gün süren aşiret düğünü! 1 ton et tüketildi, altın gram ile değil kiloyla takıldı
3 gün süren aşiret düğünü! 1 ton et tüketildi, altın gram ile değil kiloyla takıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
  • selma doğru: Memlekette kriz yok muydu? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Bu aşiret düğünlerinin hepsi, kara para aklaması yapıyorlar. Kimde böyle takı para var merak ediyorum. Kaçakçılığın, uyuşturucun merkezi buralar. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: aşiret tarikat ağalar beyler vakıflar dernekler cemaatlar bunların hepsi devlete palazlanmış şahıslardır devlet bunlara vermesydi bunların hepsi yazın sıcakta kışında soğukta çalışırlar ama nerede o günler Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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