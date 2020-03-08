Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi - Son Dakika

Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi

7 saat önce

Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için çeşitli kararlar aldı.

Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi, System.String[]

Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için çeşitli kararlar aldı. Yapılan anlaşmaya göre yıllardır süren başlık parası geleneği kaldırılırken altın alımlarına ise limit konuldu.


Şırnak'ın Silopi ilçesi Ziristin köyünde bir araya gelen aşiretin ileri gelenleri evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için çalışma yaptı. 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yıllardır süren başlık parası geleneğini kaldırarak çiftlerin üzerlerindeki yükü kaldırdı. Eskiden bir nişan için çeşitli masrafların gelenek halinde geldiği ve bu yüzden çiftlerin evlenmekte zorlandığını belirleyen aşiretin ileri gelenleri, bundan sonra gençlerin daha masrafsız düğün yapabilecekleri hususunda karar kıldı. Hazırlanan listede düğünlerde, 1 çift 60 gram bilezik, 70 santimetre 50 gram zincir, 1 çift küpe ve 3 adet yüzük, 3'er adet takım elbise, ayakkabı ve çanta ve ufak masrafların yapılacağı belirtildi.


Şırnak genelinde nüfusu 15 bini aşkın Tayyan aşireti ileri gelenleri hazırlanan listenin altına imza atarak, aşiretin her kolunun temsilcisine birer nüsha verildi. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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