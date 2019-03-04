Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması

Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan askerin yarın Balıkesir'de toprağa verileceği bildirildi.

Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan askerin yarın Balıkesir'de toprağa verileceği bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Silopi'de piyade er Uğur Çakmak'ın nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu yaralandığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevli piyade er Uğur Çakmak, saat 10.50 sularında nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz piyade er Uğur Çakmak olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

Ailesinin İzmir'de yaşadığı öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Silopi, Balıkesir, Şırnak, Güncel
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