Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması

Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması

34 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta Bir Askerin Şehit Olması, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, kırsal Bozören Mahallesi'nde ailesinin evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Ayşe, babası Hüseyin, kardeşleri Abdullah ve Güven Çakmak ile akrabaları gözyaşı döktü.

Mahalledeki eski camide düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şehit piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Balıkesir, Şırnak, Güncel
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