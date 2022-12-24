Gelen sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan N.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Jandarma, Şırnak, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta bir kişi kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü - Son Dakika

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