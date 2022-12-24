Şırnak'ta bir kişi kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Şırnak'ta bir kişi kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü

24.12.2022 20:57
Şırnak'ta bir kişi kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesinde kavga ettiği yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca öldü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kavga ettiği yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca öldü.

İlçenin Güzelova köyünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen N.A. ile yeğeni M.A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yeğen M.A. tüfekle ateş açtığı amcası N.A'yı ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Şırnak, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta bir kişi kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü - Son Dakika

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