Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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