Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:31 Kaynak: İHA
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