Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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