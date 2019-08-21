Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak 'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

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