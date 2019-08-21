Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:26 Kaynak: AA
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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