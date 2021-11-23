Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve jandarma ekiplerine teslim edilen puhunun durumu yetkililere bildirildi.

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise