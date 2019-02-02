Şırnak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Semineri
1 saat önce
Şırnak'ta bulaşıcı hastalıklar konusunda seminer verildi.
Şırnak
'ta bulaşıcı hastalıklar konusunda seminer verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce, Gençlik ve Kültürevi'nde düzenlenen seminerde, kursiyerlere hijyenin insan hayatındaki önemi anlatıldı.
Seminerde, kursiyerlere bulaşıcı hastalıklar konusunda el kitapçığı dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA
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