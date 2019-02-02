Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Semineri

Şırnak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Semineri

1 saat önce

Şırnak'ta bulaşıcı hastalıklar konusunda seminer verildi.

Şırnak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Semineri, System.String[]
Şırnak'ta bulaşıcı hastalıklar konusunda seminer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Gençlik ve Kültürevi'nde düzenlenen seminerde, kursiyerlere hijyenin insan hayatındaki önemi anlatıldı.

Seminerde, kursiyerlere bulaşıcı hastalıklar konusunda el kitapçığı dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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