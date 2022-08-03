Şırnak Valisi Bilgin: "Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok" - Son Dakika
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Şırnak Valisi Bilgin: "Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok"

03.08.2022 15:44

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi.

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Vali Osman Bilgin, patlamada 2 askerin ellerinden yaralandığını açıkladı.

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Aydınlatma mühimmatının patlaması sonucu 2 asker yaralanırken, bölgede yangın çıktı. Yangın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) müdahalesi ile kontrol altına alındı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Celal Dalman olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını belirtti. Ellerinden yaralı 2 personelin bulunduğunu aktaran Vali Bilgin, "Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangın söndürüldü. Şu anda hafif orman yangınları söz konusu. Bu, patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldi. Bu yangınlar da kontrol altına alındı. Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize, sonra da Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - ŞIRNAK

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Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Çakırsöğüt, Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak Valisi Bilgin: 'Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Bilgin: "Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok" - Son Dakika
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