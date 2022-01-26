Can dostlar için mama ve yem çalışması - Son Dakika

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için bazıları manav ve kasaplardan temin edilen malzemeler doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Şırnak- Siirt kara yolunda yaban hayvanları için doğaya buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaya katılan Vali Ali Hamza Pehlivan gazetecilere, görevli ekiplerle kar yağışında hayvanların aç kalmaması için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pehlivan, ülke genelinde olduğu gibi kentte de yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, ekiplerin kar ve tipinin yoğun olduğu bugünlerde can dostlar için çalışma yürüttüğünü aktardı.

"Çalışma kış boyunca devam edecek"

"Bugüne kadar yaklaşık 10 ton civarında malzeme doğaya bırakıldı. Şehir merkezinde ise sokak hayvanlarına yönelik yaklaşık 2 tona yakın mama dağıtıldı. Bu çalışma kış boyunca devam edecek." diyen Pehlivan, hayvanlar için doğaya bırakılan bazı ürünlerin manav ve kasaplardan tedarik edildiğini kaydetti.

Pehlivan, hayvanları korumanın önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu, hayvanların zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için desteklerinin süreceğini vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yem desteği sunan Şırnaklı vatandaşlara teşekkür eden Pehlivan, hem sokakta hem de doğada yaşayan canlıların mağdur olmaması için gerekli bütün desteğin sağlanacağını ifade etti.

Yem bırakılan bazı alanlara fotokapan da kuruldu.