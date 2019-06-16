Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü

2 saat önce

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü, System.String[]

 
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

Mücahit YOLCU-ŞIRNAK/DHA
 


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
PKK, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil 11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:26:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]