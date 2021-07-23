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Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi bugün izleyici ile buluşuyor - Son Dakika

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi bugün izleyici ile buluşuyor

23.07.2021 11:31

Şırnak'ta çekilen ve kenti konu alan ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi bugün saat 20.00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Şırnak'ta çekilen ve kenti konu alan ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi bugün saat 20.00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Bülent Durgun'un üstlendiği film, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken yaşadıklarını ve Mary'nin Şırnaklı Ali'ye aşık olmasını konu alıyor.

Filmin bazı sahneleri, huzura kavuşan Cudi Dağı eteklerinde çekildi.

Oyunculardan Fatih Doğan, komedi ve macera türündeki filmin çekimleri sırasında yaşadıklarını ve Şırnak ile ilgili izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Doğan, film teklifini geçen sene memleketi Elazığ'da bulunduğu sırada yapımcı Bülent Durgun'dan aldığını, senaryoyu beğenince de kabul ettiğini söyledi.

"İzleyici çok beğeniyle izleyecek"

Filmde "Cemil" karakterini oynadığını, bir de "Ali" karakterinin olduğunu ve bu iki ismin çok yakın iki dost olduğunu dile getiren Doğan, "Şırnaklı iki genç ve hayata dair hayalleri var. Filmde başlarına birçok komik ve aksiyonlu macera geliyor. Film Anadolu'nun güzel bir ili olan Şırnak'ta geçiyor. Buraya Amerika'dan iki yabancı geliyor. Ali, Cemil, yöre insanı ve belediye başkanı ile karşılaşıyorlar. ve bir curcuna, komedi başlıyor. Çok keyifli. Film inanılmaz sürpriz yerlere gidiyor. İzleyici çok beğeni ile izleyecek diye umuyorum. Biz çekerken gerçekten çok eğlenip, güldük." diye konuştu.

Doğan, sinema filmi yapmanın başlı başına zor bir iş olduğuna işaret ederek, yapımcı Bülent Durgun'un bu anlamda zoru başardığını aktardı.

"Şırnak'ta ilk kez profesyonel bir sinema çekilmiş oldu. İstanbul'da birçok imkan elinizin altında ama bu seti, oyuncuları, prodüksiyonu alıp Şırnak'a götürüp çekmek özeri istiyor." diyen Doğan, Şırnak'a gidecekleri zaman ilk etapta kafasında bir çok soru işareti olduğunu belirtti.

"Şırnak'ta çok modern bir şehirle karşılaştık"

Doğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'da değil de Şırnak'ta bir film çekeceksiniz. Bu durumda insan düşünüyor, 'Acaba nasıl bir yere gidiyorum?' diye. Bülent Bey beni aradığında, 'İçiniz rahat olsun çok güzel bir şehre gidiyoruz.' dedi. Biz de mutlu bir şekilde Şırnak'a doğru yola çıktık. Bölgenin geçmiş dönemde yaşadığı sıkıntıları düşünürken Şırnak'a gittik. Havalimanında bizi çok sıcak karşıladılar. Şırnak'a ayak bastığımızda çok keyifli bir hissiyat oluştu. Sonra çekim başladığında Şırnaklı vatandaşlarımız oradaki insanlar çok yakından ilgilendiler. Bizler çok mutlu olduk. Çekimlerin bu kadar keyifli ve hızlı geçeceğini tahmin etmiyorduk. Şırnak'ta çok modern bir şehirle karşılaştık. İmkanlar çok güzel, halk harikaydı. Yöreden de birçok kişi filmde oynadı. İnanıyorum ki Şırnak'tan ve bölgeden çok yetenekli insanlar güzel yerlere gelecekler. Çekimler bittikten sonra dönerken hüzünlü bir an yaşandı."

"Bu adımın devamını diğer yapımcılar da getirecek"

"Cudi Dağı'nın eteklerinde gönül rahatlığı ile çekimleri yaptık. Biz çok mutluyduk. Şırnak'ta yaşayan insanlar da çok mutlu oldu. Yapımcımız Bülent Bey'in bu oluşturduğu ilk adımın devamını diğer yapımcılar da getirecek. Bu örnek teşkil edecek. Şırnak ve çevre illerin o kadar güzel coğrafyaları var ki sanat, sinema ve tiyatro ile eminim ki buluşturacaklar." ifadelerini kullanan Doğan, yöre insanı ile büyük bir uyum sağladıklarını kaydetti.

Fatih Doğan, filmin Şırnak'ta çekilmesinin kendisine avantaj sağladığını, İstanbul dışında dokusu bambaşka bir şehirde çekilen filmde rol almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şırnak'ta çekilen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün izleyici ile buluşuyor
Şırnak'ta çekilen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün izleyici ile buluşuyor
Şırnak'ta çekilen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün izleyici ile buluşuyor
Şırnak'ta çekilen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün izleyici ile buluşuyor

Bülent Durgun, Şırnak, Trt 1, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta çekilen 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filmi bugün izleyici ile buluşuyor - Son Dakika


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