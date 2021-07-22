Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek - Son Dakika

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi, yarın saat 20: 00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi, yarın saat 20: 00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği filmde, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı konu alıyor. Yapımcılığın Bülent Durgun'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor. Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı

Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı

Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır

Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu

Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor