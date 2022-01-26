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Şırnak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Şırnak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

26.01.2022 10:41
Şırnak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılında kent genelinde çevre ve şehircilik alanında tamamlanan, devam eden ve 2022 yılı için planlanan proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyetleri kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 590 konut ve 94 işyerinin 2021 yılında hak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi.

2021 yılı kapsamında Şırnak Belediyesinin 466 hak sahibine toplam 6 milyon 586 bin 650 lira dükkan kirası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ise 13 milyon 655 bin 925 lira konut kirası olmak üzere toplam 20 milyon 242 bin 575 lira ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOKİ uygulama alanı dışında kalan, konut veya iş yeri alamayan hak sahiplerinin zararlarının nakdi olarak karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında icmal listelerin Valilik Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığına bildirildi, uzlaşma sağlanarak sulhname imzalamaya yönelik görüşmelere başlandı. Sulhname imzalayan 260 kişiden 246 hak sahibine 44 milyar 981 milyon 534 bin 82 lira ödeme yapıldı, kalan 14 kişiye ise 1 milyar 961 milyon 517 bin 30 lira ödenek kuruma aktarıldı. Ödemeler en kısa zamanda yapılacak."

Açıklamada ayrıca, Şırnak'ta Ticaret Merkezi Projesi kapsamında 95 iş yeri peyzaj düzenleme ve iyileştirme projesinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim işlemlerine başlandığı, proje maliyetinin 28 milyon 873 bin lira olduğu ifade edildi.

Terör olaylarında evleri zarar gören vatandaşlara geçen yıl konutlar için 4 kura çekilişi gerçekleştirilerek 590 dairenin hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, geçen yıl teslim edilenlerle 10 bin 87 konut ile 590 iş yerinin hak sahiplerine tesliminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren ile şube müdürleri katıldı.

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Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı - Son Dakika
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