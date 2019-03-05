Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düşme Anı Kamerada

Şırnak'ta Çığ Düşme Anı Kamerada

4 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap dün meydana gelen çığ, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şırnak'ta Çığ Düşme Anı Kamerada, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap dün meydana gelen çığ, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde dün çığ düşmüş, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Odun toplamak için bölgeye giden ve çığ altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, aniden kopan kar kütleleri görülüyor. Kar kütlelerinin hızlı bir şekilde ilerlediği görülen görüntülerde Habur Çayı, karla kaplanıyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazasında 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 09:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düşme Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]