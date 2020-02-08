Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada - Son Dakika
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Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

17 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne çığ düştü.

Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne çığ düştü. Çığ düşme anı kameralara yansırken, çevredeki vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları altında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı.


Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağışı sonrasında Başaran köyünde çığ düştü. Yüksek rakımlı köye çığ düşme anı kameralara yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından çevredeki vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları arasında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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