Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

15 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, aşırı kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı üç köy yolu da ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşamdan itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Taşarası köyü Komato yoluna çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığ düşmesi olayında köy yolu ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe genelinde elektrikler kesilirken, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede 3 köy yolu ise kardan dolayı kapandı. Kardan kapalı olan köy yollarında özel idare ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Kar, Şırnak, Güncel
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