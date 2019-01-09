Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Şırnak'ta çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı Beytüşşebap'ta eğitime kar engeliŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı
Beytüşşebap'ta eğitime kar engeli

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, aşırı kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı üç köy yolu da ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre dün akşamdan itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Taşarası köyü Komato yoluna çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığ düşmesi olayında köy yolu ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe genelinde elektrikler kesilirken, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede 3 köy yolu ise kardan dolayı kapandı. Kardan kapalı olan köy yollarında özel idare ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.
(SRD-AKK-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Kar, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:51:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]