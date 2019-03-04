Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Çığ Düştü, Vatandaşlar Tehlikeye Aldırış Etmeden Balık Topladı

Şırnak'ta Çığ Düştü, Vatandaşlar Tehlikeye Aldırış Etmeden Balık Topladı

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü.

Şırnak'ta Çığ Düştü, Vatandaşlar Tehlikeye Aldırış Etmeden Balık Topladı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü. Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karla kaplanan çayın üzerinde biriken balıkları topladı.

Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu. Kar birikintileri Habur Çayı'nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı. Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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